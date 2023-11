Sozza, molti dubbi sul gol dell’Atalanta ma niente VAR: il motivo – TS

Tra le pagelle sul match tra Atalanta e Inter, Tuttosport questa mattina ha dato una sufficienza piena all’arbitro Sozza. Restano, però, molti dubbi sul gol bergamasco, nato da un possibile fallo di Lookman a Dimarco. In questo caso il VAR non è intervenuto, siccome in questi casi prevale la decisione di campo dell’arbitro.

LA MOVIOLA – Nonostante il grande agonismo visto in campo ieri, Simone Sozza ha gestito gli animi dei giocatori in campo. Diversi gialli all’indirizzo dei giocatori dell’Atalanta, molte volte fuori tempo nelle loro entrate. Resta, però, un forte dubbio sul gol di Gianluca Scamacca. Tutto è nato da un contrasto tra Ademola Lookman e Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter chiedeva ripetutamente il fischio, che però non è arrivato. Per Tuttosport (voto 6 a Sozza) molti dubbi ma il VAR non poteva intervenire perché si trattava di una decisione di campo presa da Sozza. Nel finale, inevitabile il secondo giallo per Rafael Toloi che ha placcato Alexis Sanchez diretto verso la porta di Musso. Per l’Inter ammonito solo Denzel Dumfries.

Fonte: Tuttosport – S.P.