Atalanta-Inter, Sozza promosso ma con due forti dubbi: la moviola – CdS

In Atalanta-Inter più di qualche complicazione per Sozza, che però riesce a cavarsela pur tra qualche difficoltà. Il Corriere dello Sport premia la prestazione dell’arbitro di Seregno: la moviola.

POSITIVO – Prende 6,5 Simone Sozza nella moviola del Corriere dello Sport per la sua prestazione in Atalanta-Inter. Questo nonostante qualche rischio preso dai bergamaschi, come per esempio il contrasto fra Sead Kolasinac e Federico Dimarco a metà primo tempo: il difensore dell’Atalanta rischia il rosso, lui lascia correre e il VAR Massimiliano Irrati non interviene. Netto il rigore, quinto in undici giornate, assegnato all’Inter per il fallo di Juan Musso ai danni di Matteo Darmian, che sposta prima il pallone venendo poi travolto dal portiere dell’Atalanta. E nessun dubbio nemmeno su un gol annullato a Lautaro Martinez poco prima dello 0-2 per fuorigioco. L’altro grosso dubbio è relativo al gol dell’Atalanta, di Gianluca Scamacca. Questo perché Ademola Lookman ruba il pallone a Federico Dimarco in maniera più che dubbia: per il giornale di Roma Sozza poteva anche punire l’intervento. Pure qui il VAR (voto 6) non interviene. L’ultimo episodio da moviola di Atalanta-Inter è il doppio giallo in sette minuti a Rafael Toloi, il secondo per aver fermato Alexis Sanchez lanciato.

Fonte: Corriere dello Sport