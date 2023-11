Pavard fa festa ma ansia per l’infortunio: la prima diagnosi – CdS

Pavard ieri ha riportato un infortunio alla mezz’ora di Atalanta-Inter, dovendo lasciare il campo al 33′ per Darmian. Per il difensore francese condizioni da valutare, con il Corriere dello Sport che dà le prime informazioni.

LO SPAVENTO – Al 29′ di Atalanta-Inter, un contrasto tra Ademola Lookman e Benjamin Pavard ha provato un movimento innaturale del ginocchio sinistro del difensore francese. Subito soccorso in campo, è riuscito anche a rialzarsi ma senza poter rimanere in campo. Poi però, ha lo stesso esultato sia al successivo rigore di Hakan Calhanoglu sia a fine partita davanti al settore ospiti. Ora per Pavard la partita si sposta agli esami del caso, per capire il tipo di infortunio riportato. Già superata la primissima informazione arrivata da Bergamo, la diagnosi che dà il Corriere dello Sport è sospetta lussazione della rotula sinistra. Un qualcosa di confermato dallo stesso Simone Inzaghi, che non si è lasciato andare a tempi di recupero ma solo detto che per un po’ rimarrà fuori. La speranza è che lo stop non sia lunghissimo, come quando c’è una lesione del legamento crociato, ma molto meno. Domani, fa sapere il quotidiano romano, gli esami che faranno capire quanto Pavard dovrà restare fermo.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone