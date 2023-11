Stendardo: «Inter la favorita per lo scudetto! Con l’Atalanta vince e convince»

Stendardo presente dagli studi di Rai Sport, ha analizzato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta elogiando la squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi.

VITTORIA CON MERITO – Guglielmo Stendardo ha parlato così della vittoria dell’Inter: «Attualmente più accreditata alla vittoria del titolo, non solo per i risultati, ma anche per le prestazioni e il modo in cui gioca. Vince e convince contro una squadra non semplice come l’Atalanta. L’Inter è una squadra che concede poco».