Moviola Atalanta-Inter: Sozza a due volti fra rigore e gol di Scamacca

Atalanta-Inter ha avuto Sozza come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ATALANTA-INTER, PRIMO TEMPO – Simone Sozza voto 6. Va detto che la partita si è molto complicata in certi momenti, per questo nel computo generale va salvato. Prima contestazione, lato Inter, quando Federico Dimarco lanciato è affrontato da Sead Kolasinac: mette la mano da dietro, rischia un po’. Fortuito lo scontro fra Ademola Lookman e Benjamin Pavard, che causa l’infortunio di quest’ultimo. Al 35′ finalmente il giallo a Sead Kolasinac, per un pestone a Marcus Thuram. Il difensore dell’Atalanta rischia qualcosa un minuto dopo, quando fa fallo su Matteo Darmian. Proprio Darmian è molto bravo a procurarsi il rigore, inevitabile, spostando palla prima dell’intervento di Juan Musso e “obbligandolo” a travolgerlo. Prima della battuta giallo per proteste a Gian Piero Gasperini.

MOVIOLA ATALANTA-INTER, SECONDO TEMPO – In fuorigioco Lautaro Martinez al 54′, quando gli viene annullato un gol. Tre minuti dopo fa quello buono, bellissimo e incontestabile. L’Atalanta accorcia al 61′, con un doppio intervento con le mani di Lookman per recuperare palla su Dimarco. Sozza e il suo assistente più vicino (Filippo Bercigli) lasciano proseguire, il VAR non interviene e convalida l’1-2 di Gianluca Scamacca. Che in una situazione normale doveva essere fallo, visto come si comporta l’attaccante dei bergamaschi, o in diretta (più fattibile) o al VAR. Dopo un corner negato all’Atalanta ammonito per proteste Rafael Toloi. Lo stesso Toloi, al 92′, ferma Alexis Sanchez lanciato a rete e si prende il secondo giallo: poteva starci pure il rosso diretto, visto che il cileno andava in porta. Eccessivi sei minuti di recupero, prolungati proprio per l’espulsione.