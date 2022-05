Socios saluta come sponsor: in Inter-Sampdoria messaggio speciale – CdS

L’accordo con Socios come sponsor di maglia era solo per una stagione, perciò in Inter-Sampdoria apparirà per l’ultima volta sulla divisa del club. Il Corriere dello Sport anticipa come ci sarà un messaggio speciale.

IL CONGEDO – Nella prossima stagione l’Inter avrà un nuovo sponsor sulla maglia, il secondo cambio di fila dopo ventisei anni sempre con Pirelli. L’ultima partita del campionato, domenica (ore 18) contro la Sampdoria, segnerà il saluto di Socios impresso sulle divise del club nerazzurro. Come riporta il Corriere dello Sport, per l’impegno conclusivo della Serie A ci sarà un messaggio particolare al posto della scritta vista per tutto l’anno riguardante il fan token $Inter. Dopo Inter-Sampdoria atteso a breve l’annuncio dello sponsor che subentrerà a Socios.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



