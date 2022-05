Carnevali: «Legato a Marotta? Amico anche di Maldini! Favori a nessuno»

Ennesima intervista a Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica. Al Corriere dello Sport il dirigente dei neroverdi ricorda anche il legame con Maldini, oltre a quello con Marotta, in vista della partita col Milan decisiva nella corsa per il titolo con l’Inter.

ARBITRO DEL CAMPIONATO – Giovanni Carnevali anticipa Sassuolo-Milan: «Sappiamo che giocheremo contro una formazione che può vincere lo scudetto, ma noi vogliamo concludere bene il campionato, conquistare il miglior piazzamento possibile. Sono certo che la squadra metterà in campo tantissima attenzione anche se mi sarebbe piaciuto che il tricolore fosse stato assegnato lo scorso weekend. Avrei evitato questo stress (sorride, ndr). Ottenere un risultato importante sarebbe un’ottima vetrina. Sappiamo ciò di cui siamo capaci e vogliamo dimostrarlo una volta in più. Il Milan sta attraversando un grande momento di forma, ha dimostrato di avere un organico forte e si sta meritando questo primo posto in classifica. Ciò premesso, spero che un pochino Stefano Pioli sia preoccupato di affrontarci».

IL LEGAME – Carnevali si sposta sul rapporto con Giuseppe Marotta: «Cene pagate dieci anni battendo il Milan? In questi giorni di cene insieme, non se ne parla. Sono molto legato a Marotta, con il quale ho lavorato e dal quale ho imparato tanto, ma sono pure amico di Paolo Maldini e di Frederic Massara, che è stato un mio calciatore al Pavia. Da domenica quando cammino per strada mi avvicinano gli interisti e mi dicono “Mi raccomando…” Io sorrido. Passano due minuti e arrivano dei milanisti che ripetono la stessa frase. E io sorrido ancora. Noi non vogliamo fare favori a nessuno: l’unico obiettivo è disputare il nostro incontro e cercare di conquistare punti per arrivare decimi o magari noni. Di certo ci metteremo il massimo dell’impegno e della professionalità come è sempre successo in questi anni. Milan favorito? È avvantaggiato senza dubbio, ma nel calcio ci sta di tutto».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



