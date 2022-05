Perisic e il rinnovo, l’offerta dell’Inter c’è. La strategia del club e i tempi – CdS

Fra un mese e mezzo, salvo accordi, Perisic lascerà l’Inter a parametro zero. Dopo le voci sulla Juventus di ieri (vedi articolo) il Corriere dello Sport ribadisce la volontà del club di rinnovare, ma non per forza.

IN BILICO – Ivan Perisic è in scadenza ma l’Inter ha voglia e intenzione di rinnovare il contratto. C’è già un’offerta sul tavolo, dettagliata dal Corriere dello Sport: quattro milioni e mezzo netti a stagione per un biennale. La strategia della società resta quella di non andare oltre certi limiti, pur non volendo perderlo. Confermata però la possibilità di poter trattare sulla cifra, senza svenarsi anche se lo stesso Perisic dovesse portare altre offerte. Per il prossimo confronto se ne parlerà dopo la fine del campionato, ossia da lunedì in poi. Continuano le voci su Juventus e Chelsea interessate a Perisic, se non dovesse rinnovare con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



