Shakhtar Donetsk-Inter, Castro ne recupera due. Subito in formazione?

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk-Inter si giocherà domani alle ore 18.55. In formazione il tecnico degli ucraini Luis Castro punta a reinserire già da titolari due giocatori che hanno recuperato, come annunciato in conferenza stampa (vedi articolo).

DENTRO O NO? – Shakhtar Donetsk-Inter vede gli ucraini presentarsi con due punti di vantaggio sui nerazzurri. Luis Castro ha ottenuto la vittoria sul Real Madrid per 2-3 con una formazione molto rimaneggiata, visto che erano tante le assenze. Cinque ci saranno anche domani: Fernando, Ismaily, Yevhen Konoplyanka, Serhiy Kryvtsov e Junior Moraes restano indisponibili. Nel weekend, contro il Vorskla, è invece tornato (da subentrato) Mykola Matviyenko e dovrebbe sostituire Valeriy Bondar al centro della difesa con Davit Khocholava. Chi invece non ha ancora giocato è Andriy Pyatov: l’esperto portiere aveva il Coronavirus, ora l’ha superato ma nelle ultime partite è rimasto in panchina, con Anatoliy Trubin titolare. Da capire chi ci sarà domani contro l’Inter. In mezzo al campo presumibile la presenza di Taras Stepanenko, pure lui negativizzato. Il centravanti dello Shakhtar Donetsk sarà Dentinho, che ha parlato in conferenza stampa nel pomeriggio. Questa la probabile formazione di Luis Castro per Shakhtar Donetsk-Inter: Trubin; Dodò, Khocholava, Matviyenko, Kornienko; Stepanenko; Teté, Marlos, Marcos Antonio, Solomon; Dentinho.