Lautaro Martinez, c’è una data per il rinnovo. La scelta sulla clausola

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez oggi è stato protagonista della conferenza stampa di vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter (vedi articolo). Per l’attaccante argentino, ormai sfumato il Barcellona, a breve può arrivare il rinnovo di contratto: Gianluigi Longari di Sportitalia dà i dettagli.

QUANDO FIRMA? – Lautaro Martinez è felice all’Inter, parole sue in conferenza stampa, ma ha da pensare anche al futuro. Questo passa da un inevitabile rinnovo di contratto, visto che il suo stipendio non è certo fra i più alti della rosa. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, entro la fine del 2020 si arriverà alla fumata bianca con i suoi agenti per l’accordo. Sensibile l’aumento dell’ingaggio, così come della clausola rescissoria. Questo per evitare che il Barcellona di turno torni alla carica, mettendo una cifra inaccessibile (ben più alta degli attuali centoundici milioni di euro) per evitare assalti da parte di club terzi. Si ragiona su un prolungamento sino al 30 giugno 2025, con possibilità di mettere un anno in più. Così Lautaro Martinez sarebbe blindato, senza più possibilità di portarlo via facilmente dall’Inter. Entro due mesi, quindi, si prevede la chiusura di questa trattativa che va avanti ormai da un anno. Ma intanto, per Lautaro Martinez, il presente si chiama Shakhtar Donetsk-Inter domani.