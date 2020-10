Collovati: “L’Inter rimetta le cose a posto. Lukaku-Lautaro Martinez i migliori”

Fulvio Collovati

Collovati è ospite nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + e ha parlato dell’Inter alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Per l’ex difensore nerazzurro sarà fondamentale fare risultato a Kiev, magari sfruttando Lukaku e Lautaro Martinez che per lui sono la migliore coppia gol della Serie A.

OBIETTIVO QUALIFICAZIONE – Per Fulvio Collovati inizia il martedì della verità: «L’Inter, come ha detto Antonio Conte nelle interviste, deve rimettere le cose a posto, cioè deve vincere. Io avevo qualche perplessità, perché sono convinto che lui è più contento di vincere lo scudetto che puntare all’Europa. Però se è vero che l’Inter ci tiene alla Champions League, e secondo me è più forte dello Shakhtar Donetsk, se vince mette le cose a posto e ha la strada spianata verso la qualificazione».

AL TOP – Collovati ritiene Romelu Lukaku e Lautaro Martinez i migliori in Italia, ma devono ancora fare qualcosa in campo internazionale: «Probabilmente a livello europeo sì. Secondo me in Italia sono già la coppia più forte del campionato, poi ci sarà da parlare anche di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo eccetera. Però, da come stanno trascinando l’Inter, penso che Lukaku sia un giocatore imprescindibile. Qui in Italia hanno guadagnato, ma questa è una mia opinione, la leadership come miglior coppia. È chiaro che in campo europeo devi vincere la Champions League: l’Inter è andata solo vicino a vincere l’Europa League».