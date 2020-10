Serie A, la classifica aggiornata dopo la 5ª giornata: Inter a -3 dal Milan

L’Inter recupera due punti sulla vetta della classifica in Serie A, visto il pari del Milan con la Roma (vedi articolo). I rossoneri si fermano per la prima volta in questo campionato e mancano così la possibilità di andare in fuga: Napoli e Sassuolo a -2.

Sassuolo-Torino 3-3 33′ Linetty (T), 71′ Djuricic, 77′ Belotti (T), 79′ Lukic (T), 84′ Chiriches, 85′ Caputo

Atalanta-Sampdoria 1-3 13′ Quagliarella, 59′ Thorsby, 80′ rig. D. Zapata (A), 92′ Jankto

Genoa-Inter 0-2 64′ Lukaku, 79′ D’Ambrosio

Lazio-Bologna 2-1 54′ Luis Alberto, 76′ Immobile, 91′ De Silvestri (B)

Cagliari-Crotone 4-2 21′ Messias (CR), 25′ Lykogiannis, 35′ Simeone, 43′ S. Molina (CR), 45′ Sottil, 84′ Joao Pedro

Benevento-Napoli 1-2 30′ R. Insigne (B), 60′ L. Insigne, 67′ Morata

Parma-Spezia 2-2 28′ Chabot (S), 31′ Agudelo (S), 34′ Gagliolo, 92′ rig. Kucka

Fiorentina-Udinese 3-2 11′, 51′ Castrovilli, 21′ Milenkovic, 43′, 86′ Okaka (U)

Juventus-Verona 1-1 60′ Favilli (V), 77′ Kulusevski

Milan-Roma 3-3 2′, 79′ rig. Ibrahimovic (M), 14′ Dzeko, 47′ Saelemaekers (M), 71′ rig. Veretout, 84′ Kumbulla

CLASSIFICA SERIE A

Milan 13

Napoli 11 (-1)

Sassuolo 11

Inter 10

Juventus 9

Atalanta 9

Sampdoria 9

Verona 8

Roma 8

Fiorentina 7

Cagliari 7

Lazio 7

Benevento 6

Spezia 5

Genoa 4 *

Parma 4

Bologna 3

Udinese 3

Torino 1 *

Crotone 1

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

SESTA GIORNATA SERIE A

Crotone-Atalanta sabato 31 ottobre ore 15

Inter-Parma sabato 31 ottobre ore 18

Bologna-Cagliari sabato 31 ottobre ore 20.45

Udinese-Milan domenica 1 novembre ore 12.30

Spezia-Juventus domenica 1 novembre ore 15

Torino-Lazio domenica 1 novembre ore 15

Napoli-Sassuolo domenica 1 novembre ore 18

Roma-Fiorentina domenica 1 novembre ore 18

Sampdoria-Genoa domenica 1 novembre ore 20.45

Verona-Benevento lunedì 2 novembre ore 20.45