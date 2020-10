Shakhtar Donetsk, Castro vara il 4-2-3-1 anti Inter: la probabile – SM

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk-Inter è alle porte. Le possibili scelte di Luis Castro, tecnico della formazione ucraina, per la sfida di Champions League in programma questa sera alle 18:55. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Questa sera andrà in scena Shakhtar Donetsk-Inter. Luís Castro, tecnico della formazione ucraina, è pronto a varare il consueto 4-2-3-1. Tra i pali dovrebbe partire Trubin, con Dôdo e Kornienko sugli esterni e Khocholova e Bondar a comporre la coppia centrale. Davanti alla difesa pronti Maycon e Marcos Antonio, che già si era ben disimpegnato nella sfida tra le due squadre di agosto. In attacco, come unica punta, dovrebbe agire Dentinho. Alle sue spalle Tete, Marlos e Solomon con il talento Taison inizialmente dalla panchina.