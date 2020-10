Martinez (CT Belgio): “Lukaku miglior attaccante del mondo. In Serie A…”

Lukaku sta vivendo un momento di forma strepitoso con l’Inter, squadra con cui si sta consacrando come uno degli attaccanti migliori d’Europa. Di lui ha parlato il suo Commissario Tecnico, Roberto Martinez, in un’intervista concessa a sporza.be

CRESCITA – Queste le parole di Roberto Martinez, allenatore del Belgio, su Romelu Lukaku: «Lukaku? Per me Romelu è il miglior attaccante del mondo, ma io sono di parte. È una questione di gusti e cosa è importante per te in un attaccante. I suoi numeri negli ultimi anni con il Belgio sono straordinari. Ma il suo passaggio in Serie A gli ha dato un ulteriore livello di responsabilità a livello di club. Il suo obiettivo è vincere il titolo in Italia e lo si vede dal suo impegno, dalla sua grinta e dal piacere con cui gioca. Non mi sorprende che segna così tanto, perché può farlo come il migliore. Ma lo dimostra anche che è all’apice della sua carriera».

