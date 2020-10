Team of the week Serie A: presente un...

Team of the week Serie A: presente un calciatore dell’Inter

Inter-Fiorentina

Whoscored, secondo i suoi dati statistici, ha stilato la miglior formazione dell’ultima giornata di Serie A. Il Sassuolo è la squadra più rappresentata. Presente un calciatore dell’Inter

TOP – Vi è un giocatore dell’Inter nella formazione della settimana in Serie A stilata da WhoScored. Il nerazzurro presente in formazione è Andrea Ranocchia, autore di un assist e di una prestazione di alto livello contro il Genoa. Squadra più presente il Sassuolo, con tre giocatori in formazione. Di seguito l’undici completo: