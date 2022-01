Serie A, oggi tre posticipi ma per l’Inter occhi su Milan-Spezia: le partite

La Serie A completa oggi la ventiduesima giornata con ben tre posticipi. Per l’Inter, dopo lo 0-0 di ieri con l’Atalanta, è fondamentale Milan-Spezia: serve che i rossoneri non vincano per mantenere la vetta della classifica (detto che c’è ancora da definire la questione della partita non disputata a Bologna).

Bologna-Napoli lunedì 17 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Milan-Spezia lunedì 17 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Genoa lunedì 17 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Sampdoria-Torino 1-2 18′ Caputo (S), 27′ Singo, 67′ Praet

Salernitana-Lazio 0-3 7′, 10′ Immobile, 66′ Lazzari

Juventus-Udinese 2-0 19′ Dybala, 79′ McKennie

Sassuolo-Verona 2-4 37′ Caprari (V), 44′, 57′ rig., 94′ Barak (V), 54′ Scamacca, 67′ Defrel

Venezia-Empoli 1-1 26′ Zurkowski (E), 73′ Okereke

Roma-Cagliari 1-0 33′ rig. Sérgio Oliveira

Atalanta-Inter 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50 *

Milan 48 *

Napoli 43 *

Atalanta 42 *

Juventus 41

Roma 35

Lazio 35

Fiorentina 32 **

Torino 31 *

Verona 30

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna 27 **

Udinese 20 **

Sampdoria 20

Spezia 19 *

Venezia 18 *

Cagliari 16

Genoa 12 *

Salernitana 11 **

* una partita in meno

** due partite in meno