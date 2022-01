VIDEO – Atalanta-Inter 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Atalanta-Inter, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



OCCASIONI TANTE GOL ZERO – Atalanta-Inter 0-0 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Partita tutt’altro che noiosa, nonostante il risultato finale, ma nessuna delle due riesce a prevalere. Edin Dzeko dopo un quarto d’ora può punire di testa ma manda a lato su cross dalla destra: non sarà il suo primo errore. Al 26′ la palla buona capita ad Alexis Sanchez, su assist di Hakan Calhanoglu, ma Juan Musso fa un miracolo a mano aperta. Dopo la ripresa riemerge meglio l’Atalanta, che prova a far male all’Inter nonostante le innumerevoli assenze. Al 50′ Mario Pasalic serve Matteo Pessina che si libera bene in area, sembra gol ma è fenomenale Samir Handanovic a murarlo. Risposta ospite, con un tiro di Dzeko respinto da Musso e un salvataggio di Giuseppe Pezzella al 66′ a negare il gol a Matteo Darmian, su tocco sotto proprio di Dzeko. Il bosniaco poi si divora lo 0-1 mandando alto su sponda di Denzel Dumfries. L’Atalanta si rivede due volte in un minuto, con un colpo di testa di Pasalic deviato in corner e una discesa di Luis Fernando Muriel in contropiede sulla quale Handanovic fa un altro miracolo. Ma è dell’Inter l’ultima parola, con Danilo D’Ambrosio liberato da un gran tacco di Nicolò Barella che sciupa. Il tiro del difensore campano finisce sull’esterno della rete, la partita si chiude sullo 0-0. Stasera il Milan può tornare in testa (con una partita in più rispetto all’Inter, che deve giocare col Bologna) in caso di successo con lo Spezia.

Video con gli highlights di Atalanta-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.