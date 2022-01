Ordine: «Inter, punto guadagnato? No, va ingigantito il pari dell’Atalanta»

Ordine esalta il pareggio raggiunto dall’Atalanta contro l’Inter nel corso di Pressing Serie A su Italia 1. La Dea, nonostante l’emergenza, secondo il giornalista ha fatto una partita incredibile contro la squadra di Inzaghi.

PARTITA INCREDIBILE − Franco Ordine a Pressing celebra l’Atalanta e non l’Inter per lo 0-0 di ieri sera a Bergamo: «Non è una roba di secondo piano le tantissime assenze dell’Atalanta. Fa una partita incredibile. Bisogna togliere il cappello davanti a questa Dea. Ha giocato uomo contro uomo dappertutto, a quattro dietro. Gian Piero Gasperini non aveva sostituzioni da fare, va ingigantito il pari dell’Atalanta e non il punto guadagnato dall’Inter».