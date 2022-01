Sabatini: «Inter, Handanovic il migliore! Non vedo la squadra del 2021»

Sandro Sabatini, ospite di Pressing Serie A a Italia 1, ritiene Handanovic il migliore in campo in Atalanta-Inter 0-0 di ieri sera. Il giornalista è critico nei confronti della squadra di Simone Inzaghi

MIGLIORE − Per Sandro Sabatini, la squadra di Simone Inzaghiancora non bene in questo 2022: «I punti nel calcio non esistono. Punto guadagnato per l’Inter sicuramente anche perché il voto più alto va a Samir Handanovic. Dell’Atalanta come migliore dico Luis Fernando Muriel. Se il migliore in campo è stato il portiere, è un punto guadagnato per i nerazzurri. Non sto vedendo l’Inter del 2021, meravigliosa nel 2021, nel 2022 non lo ha ancora dimostrato».