Serie A, Giudice Sportivo 35ª giornata: 14 squalificati in tutto

La quartultima giornata di Serie A è si conclusa ieri con i posticipi Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Il Giudice Sportivo ha provveduto a completare i provvedimenti relativi alle partite, con un’aggiunta di altri due squalificati per il turno che inizia questa sera da Milan-Atalanta. Di seguito i provvedimenti.



I PROVVEDIMENTI – Jony della Lazio e William Troost-Ekong dell’Udinese sono gli ultimi squalificati dalla trentacinquesima giornata di campionato. In tutto sono quattordici, compreso Gian Piero Gasperini (allenatore dell’Atalanta), i fermati per il weekend. Per Genoa-Inter di domani, come già noto dal precedente comunicato del Giudice Sportivo, saranno assenti Lukas Lerager nei rossoblù e Nicolò Barella nei nerazzurri. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentacinquesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 35ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Gian Piero Gasperini (Atalanta, allenatore), Stefano Sabelli (Brescia), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Lukas Lerager (Genoa), Nicolò Barella (Inter), Manuel Lazzari (Lazio), Ismael Bennacer, Theo Hernandez (Milan), Gaston Brugman (Parma), Omar Colley, Ronaldo Vieira (Sampdoria), Mehdi Bourabia (Sassuolo), Kevin Bonifazi (SPAL), William Troost-Ekong (Udinese)

DIFFIDATI 35ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Danilo Larangeira (Bologna), Zan Majer (Lecce), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Manuel Locatelli (Sassuolo)

Quarta ammonizione: Ragnar Klavan (Cagliari), Jony (Lazio), Nehuén Paz (Lecce), Diego Laxalt (Milan), Lyanco, Simone Verdi (Torino)