Genoa-Inter, Nicola ne cambia due. Iago Falque trequartista? Le ultime

In vista di Genoa-Inter in programma domani sera alle 19:30, Davide Nicola sostituisce Lukas Lerager squalificato e ne cambia uno in difesa. Tridente con Iago Falque trequartista?

LE ULTIME – Verso Genoa-Inter, Davide Nicola è pronto a sostituire lo squalificato Lukas Lerager con Valon Behrami a centrocampo, proponendo il 4-3-1-2 e di conseguenza Iago Falque nella posizione di trequartista dietro le due punte per dare fastidio al regista dell’Inter. In attacco il ballottaggio è tra Goran Pandev e Favilli, mentre in difesa dovrebbe tornare Cristian Zapata al posto di Romero.

Di seguito la probabile formazione del Genoa con i ballottaggi (4-3-1-2): Perin, Biraschi, Zapata/Romero, Masiello, Criscrito; Behrami, Schone, Jagiello; Iago Falque; Pinamonti, Pandev/Favilli.