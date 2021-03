Serie A, Giudice Sportivo 24ª giornata: cinque squalificati, Parma-Inter pulita

Il Giudice Sportivo sulla ventiquattresima giornata di Serie A si esprime oggi, anziché al martedì come di consueto, visto che domani inizierà il turno infrasettimanale. Sono cinque i giocatori squalificati, nessuno per Parma-Inter di giovedì sera.

I PROVVEDIMENTI – Nessuna novità di rilievo dal Giudice Sportivo dopo la ventiquattresima giornata di campionato. Sono cinque i giocatori squalificati: lato Inter l’unico che interessa realmente è Marten de Roon dell’Atalanta, che salterà mercoledì il Crotone per poi tornare lunedì prossimo nello scontro diretto di San Siro. Per Antonio Conte rimangono come diffidati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Non ci sono squalificati invece per Parma-Inter di giovedì sera (ore 20.45). Ammenda di 2.500 per Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, che ieri nel KO per 2-0 a Napoli ha impartito disposizioni alla propria squadra dalla tribuna nonostante fosse squalificato. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventiquattresima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 24ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Marten de Roon (Atalanta), Federico Barba (Benevento), Danilo Larangeira (Bologna), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Kalidou Koulibaly (Napoli)

DIFFIDATI 24ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Quarta ammonizione: Remo Freuler (Atalanta), Samu Castillejo (Milan), Riccardo Gagliolo (Parma), Matteo Ricci (Spezia), Pawel Dawidowicz (Verona)