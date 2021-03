Inter, il vantaggio ora è anche temporale: il calendario offre un jolly unico

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’Inter di Conte ha un jolly importante per provare a consolidare il primo posto in Serie A. E grazie al calendario nelle prossime due giornate può anche godersi il vantaggio con più tranquillità

CALENDARIO AMICO – Giocare il turno infrasettimanale in campo internazionale è da sempre considerato uno “svantaggio” per chi lotta su più fronti. Ma di questo si è già parlato abbondantemente. Stavolta l’Inter nel calendario ha un vero alleato che riguarda più precisamente le date. Contro il Parma giocherà giovedì, a chiusura della 25ª giornata di Serie A. Lo stesso succederà nella giornata successiva contro l’Atalanta, in programma addirittura di lunedì. Chiedere ad Antonio Conte di fare sei punti su sei è banale, ma le preoccupazioni saranno soprattutto altrove.

GIOCARE DOPO – La Juventus giocherà martedì (Spezia) e sabato (Lazio). Il Milan mercoledì (Udinese) e domenica (Hellas Verona). Entrambe le grandi inseguitrici non possono fallire il doppio appuntamento per avvicinarsi alla vetta. L’Inter, invece, affronterà i suoi due impegni conoscendo già i punti in classifica delle avversarie. Una situazione favorevole che mette pressione soprattutto a chi scende in campo prima. Perché chi guida la classifica, qualora potesse allungare ulteriormente, potrebbe davvero andare in fuga. C’è chi ha vinto o perso scudetti con questa motivazione…