Parma-Inter con il solito problema diffidati, ma perché pensare all’Atalanta?

Parma-Inter

Parma-Inter si giocherà nella prossima giornata come turno infrasettimanale della Serie A e in casa nerazzurra ci sarà nuovamente il pericolo giallo. Stavolta prima di Inter-Atalanta, altra partitissima di questo campionato

ATTENTI AL GIALLO – L’Inter affronterà un altro impegno in campionato con il peso delle diffide che potrebbe condizionare la partita successiva. Le avversarie stavolta si chiamano Parma (giovedì) e Atalanta (lunedì). E i quattro diffidati sono sempre gli stessi: Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Pur avendo le alternative pronte (Aleksandar Kolarov, Roberto Gagliardini, Arturo Vidal e Alexis Sanchez), difficilmente Antonio Conte abbasserà la guardia. Non si può iniziare a pensare da oggi all’Atalanta avendo tre punti importantissimi da ottenere in quel di Parma, dove non si potrà fare affidamento sulla classifica attuale dei padroni di casa. Magari ci sarà qualche avvicendamento nella formazione iniziale ma sarà dettato più dalla necessità di far rifiatare qualcuno anziché dalla preoccupazione per le squalifiche. L’Atalanta è lontana nei pensieri dell’Inter di Conte, testa solo al Parma.