Serie A, Giudice Sportivo 21ª giornata: multa per l’Inter dal derby

C’è una multa per l’Inter dopo il derby contro il Milan. Il Giudice Sportivo ha disposto un’ammenda nei confronti della società perché, al 93′, qualcuno ha lanciato in campo dagli spalti una bottiglietta di plastica. Sono nove gli squalificati per la prossima giornata di Serie A, uno per Sampdoria-Inter nei blucerchiati.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTUNESIMA GIORNATA

Una giornata: Joakim Maehle, Luis Fernando Muriel (Atalanta), Jhon Lucumì (Bologna), Igor, Rolando Mandragora (Fiorentina), Mehdi Léris (Sampdoria), Rogério (Sassuolo), Ethan Ampadu, Mattia Caldara (Spezia)

DIFFIDATI VENTUNESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Giorgio Scalvini (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Olivier Giroud, Rafael Leao, Ante Rebic (Milan), Gianluca Caprari (Monza), Tonny Vilhena (Salernitana), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Ola Aina (Torino), Fabio Depaoli (Verona)