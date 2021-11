Serie A, Giudice Sportivo 13ª giornata: cori contro Napoli, multa per l’Inter

Il Giudice Sportivo, dopo la tredicesima giornata di Serie A, ha squalificato tre giocatori fra cui Frattesi del Sassuolo per bestemmie. L’Inter prende una multa in relazione alla partita col Napoli.

I PROVVEDIMENTI – Dodicimila euro di multa all’Inter in relazione alla partita col Napoli. Questa la scelta del Giudice Sportivo sul match di domenica, per il comportamento dei tifosi. Hanno “nel corso della gara intonato ripetutamente cori insultati di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. I cori sono stati percepiti dai tre collaboratori della Procura Federale presenti al Meazza. Se n’era già parlato in mattinata (vedi articolo). Davide Frattesi del Sassuolo squalificato con la prova TV dopo la partita col Cagliari per bestemmie: salterà il Milan. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la tredicesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TREDICESIMA GIORNATA

Una giornata: Jordan Veretout (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Emmanuel Gyasi (Spezia)

DIFFIDATI TREDICESIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Albin Ekdal (Sampdoria), Walace (Udinese)