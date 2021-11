Inter, cori offensivi dei tifosi sui napoletani: parola al Giudice Sportivo

Ancora una volta ennesimo atteggiamento vergognoso in uno stadio italiano. In questo caso, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i cori discriminatori di una parte dei tifosi nerazzurri presenti ieri sui napoletani. Ora parola al Giudice Sportivo

TENSIONE ALTA – Durante Inter-Napoli, ennesimo atteggiamento vergognoso che non si riesce a sradicare, cioè quello dei cori razzisti all’interno di uno stadio di calcio. Nel caso di ieri, una parte dei tifosi nerazzurri sono piovuti cori discriminatori. La tensione tra le due tifoserie è già alta, basti ricordare gli scontri nel famoso dicembre 2018 in cui un sostenitore nerazzurro perse la vita. Ragion per cui non era consentito l’accesso ai residenti in Campania. Chiaro che i cori di ieri sera non siano conseguenza di quella tragica serata. Da capire, a questo punto, se i cori siano stati riportati nei referti della terna arbitrale o degli ispettori federali. Ora la parola va al Giudice Sportivo.

Fonte: Corriere dello Sport