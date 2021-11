Inter-Shakhtar Donetsk, rifinitura di allenamento. Sanchez in campo

Inter-Shakhtar Donetsk -1. Domani i nerazzurri scenderanno in campo alle ore 18.45 per la quinta giornata di Champions League. In campo anche Alexis Sanchez

RIFINITURA − Domani alle 18.45 ci sarà Inter-Shakhtar Donetsk, penultima giornata di Champions League. I nerazzurri sono a caccia del successo per ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale (Real Madrid permettendo a Tiraspol). In campo anche Alexis Sanchez che domani però non sarà della partita come sostenuto anche da Simone Inzaghi (vedi conferenza). Notizie anche sugli acciaccati della partita contro il Napoli: Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Alessandro Bastoni che aveva accusato un problema alla spalla. Dalla rifinitura delle 15.00, tutti e quattro si sono regolarmente allenati e presumibilmente saranno a disposizione per la sfida di domani.