Serie A, la classifica aggiornata dopo la 22ª giornata: Inter, che spreco!

La ventiduesima giornata di Serie A finisce malissimo per l’Inter, che non va oltre lo 0-0 con la modesta Sampdoria (giocando anche peggio) e non sfrutta la possibilità di andare a +5 in classifica sulle inseguitrici (vedi articolo). Vince invece bene il Verona che si rilancia (vedi highlights).

SERIE A 2022-2023 – 22ª GIORNATA

Milan-Torino 1-0 62′ Giroud

Empoli-Spezia 2-2 25′ rig., 31′ Verde (S), 71′ Cambiaghi, 94′ E. Vignato

Lecce-Roma 1-1 7′ aut. Ibanez, 17′ rig. Dybala (R)

Lazio-Atalanta 0-2 23′ Zappacosta, 65′ Hojlund

Udinese-Sassuolo 2-2 1′ Udogie, 6′ Matheus Henrique (S), 28′ Bijol, 45′ +2 aut. Pérez (S)

Bologna-Monza 0-1 25′ Donati

Juventus-Fiorentina 1-0 34′ Rabiot

Napoli-Cremonese 3-0 22′ Kvaratskhelia, 65′ Osimhen, 79′ Elmas

Verona-Salernitana 1-0 32′ Ngonge

Sampdoria-Inter 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 59

Inter 44

Atalanta 41

Roma 41

Milan 41

Lazio 39

Torino 30

Udinese 30

Juventus 29 (-15)

Monza 29

Bologna 29

Empoli 27

Lecce 24

Fiorentina 24

Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 8

PROSSIMO TURNO



VENTITREESIMA GIORNATA SERIE A

Sassuolo-Napoli venerdì 17 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Bologna sabato 18 febbraio ore 15

Monza-Milan sabato 18 febbraio ore 18

Inter-Udinese sabato 18 febbraio ore 20.45

Atalanta-Lecce domenica 19 febbraio ore 12.30

Fiorentina-Empoli domenica 19 febbraio ore 15

Salernitana-Lazio domenica 19 febbraio ore 15

Spezia-Juventus domenica 19 febbraio ore 18

Roma-Verona domenica 19 febbraio ore 20.45

Torino-Cremonese lunedì 20 febbraio ore 20.45