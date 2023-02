Stankovic: «Sampdoria, punto con l’Inter diverso dal Monza. Orgoglioso»

Non può che essere soddisfatto Stankovic dopo lo 0-0 di Sampdoria-Inter. L’allenatore blucerchiato, ai canali ufficiali della società ligure, valuta questo pareggio con quello della settimana scorsa col Monza (con vittoria sfumata concedendo un rigore ingenuo al 99′).

PUNTO CHE VALE – Dejan Stankovic elogia la Sampdoria per come ha affrontato l’Inter: «Prestazione di sostanza, allo stesso tempo ogni tanto mettevamo la grinta, la qualità o la furbizia. Però è stata una partita di spessore, soprattutto di un team e di un gruppo che non voleva mollare. Da lunedì a lunedì sono diversi i punti: col Monza è arrivato un punto che potevamo portarne tre a casa, stasera è arrivato un punto che ha diverso peso per il gruppo. C’era un’atmosfera in campo giusta, vera, che non si deve mollare tutti insieme perché i ragazzi meritano ogni supporto e ogni applauso. Hanno uno spessore umano che li rispetto ogni giorno che passa di più, circondati da problematiche su cui non possiamo incidere ma il nostro lo facciamo in campo. Dobbiamo essere orgogliosi ogni partita di vestire questi colori».

TUTTI DETERMINANTI – Stankovic promuove l’intera Sampdoria dopo l’Inter (vedi pagelle): «Emil Audero fenomeno. Dopo la difesa ha fatto un grandissimo lavoro, contro clienti scomodi. L’Inter dal vivo non fa paura, ma ancora più spessore di come la vedi in TV: squadra molto importante, livelli fisici e tecnici straordinari. Jeison Murillo ha giocato dopo tanto tempo, ha fatto bene e si è fatto sentire. Poi difesa e centrocampo. Manolo Gabbiadini e Sam Lammers si sono sacrificati tantissimo in fase di non possesso, cercando di mettere in difficoltà una squadra forte come l’Inter. Ci prendiamo questo punto, che ci dà la forza per continuare: dobbiamo recuperare in fretta, c’è una bella partita contro il Bologna. Noi dobbiamo essere questi, orgogliosi e umili allo stesso tempo».