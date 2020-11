Serie A, la classifica aggiornata dopo la 7ª giornata: l’Inter limita i danni

L’Inter ha vinto appena una delle ultime otto partite fra Serie A e Champions League, ma in classifica oggi paga relativamente poco. Delle big vincono solo Napoli e Roma, col distacco dal Milan capolista che resta di cinque punti e la Juventus a -1. Il campionato, purtroppo, ora si ferma di nuovo per un’evitabile sosta per le nazionali.

Sassuolo-Udinese 0-0

Cagliari-Sampdoria 2-0 48′ rig. Joao Pedro, 69′ Nandez

Benevento-Spezia 0-3 29′ Pobega, 65′, 70′ Nzola

Parma-Fiorentina 0-0

Lazio-Juventus 1-1 15′ Cristiano Ronaldo (J), 95′ Caicedo

Atalanta-Inter 1-1 58′ Lautaro Martinez (I), 79′ Miranchuk

Genoa-Roma 1-3 45′ +2, 66′, 85′ Mkhitaryan (R), 50′ Pjaca

Torino-Crotone 0-0

Bologna-Napoli 0-1 23′ Osimhen

Milan-Verona 2-2 6′ Barak (V), 19′ aut. Calabria (V), 27′ aut. Magnani, 93′ Ibrahimovic

CLASSIFICA SERIE A

Milan 17

Sassuolo 15

Napoli 14 (-1)

Roma 14

Juventus 13

Atalanta 13

Inter 12

Verona 12

Lazio 11

Sampdoria 10

Cagliari 10

Fiorentina 8

Spezia 8

Bologna 6

Parma 6

Benevento 6

Torino 5

Genoa 5

Udinese 4

Crotone 2

PROSSIMO TURNO

OTTAVA GIORNATA SERIE A

Crotone-Lazio sabato 21 novembre ore 15

Spezia-Atalanta sabato 21 novembre ore 18

Juventus-Cagliari sabato 21 novembre ore 20.45

Fiorentina-Benevento domenica 22 novembre ore 12.30

Inter-Torino domenica 22 novembre ore 15

Roma-Parma domenica 22 novembre ore 15

Sampdoria-Bologna domenica 22 novembre ore 15

Verona-Sassuolo domenica 22 novembre ore 15

Udinese-Genoa domenica 22 novembre ore 18

Napoli-Milan domenica 22 novembre ore 20.45