Juric: “La Juventus non avrà una passeggiata. Inter più forte con altre due!”

Ivan Juric Verona

Juric oggi ha dato una mano all’Inter, mantenendo il Milan a -5 e quasi sfiorando la vittoria col suo Verona, ripreso al 93′ sul 2-2 (vedi articolo). Il tecnico dell’Hellas, ex vice di Gasperini in nerazzurro nel 2011, ha parlato a “Sky Calcio Club” dei valori del campionato non dando la Juventus favorita.

CAMPIONATO EQUILIBRATO – Per Ivan Juric non è la Juventus la favorita per vincere la Serie A: «Io penso che non vincerà come ha vinto gli anni passati. Per me sono più forti quelle tre che ho detto, Inter, Milan e Roma, poi Lazio, Napoli e Juventus. Però non la vedo così dominante come gli anni passati. Oggi, guardando il Milan, è fantastico come giocatori: Franck Kessié, Ismael Bennacer e Ante Rebic hanno gamba, gioventù e vanno a prenderti alti. Non sarà una passeggiata per la Juventus, poi chi vincerà dipenderà da condizione e infortuni. Sarà un campionato molto più interessante rispetto agli anni passati».