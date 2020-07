Serie A, 32ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Per la Serie A è un altro sabato ad altissima tensione, visti i grandi anticipi in programma quest’oggi. Lazio-Sassuolo apre la trentaduesima giornata, ma è Juventus-Atalanta la partita più attesa del turno. Il match dell’Allianz Stadium sarà in diretta su DAZN (anche in streaming), le altre due sfide odierne in diretta TV su Sky Sport: questo il programma sino a Inter-Torino di lunedì.

Lazio-Sassuolo – sabato 11 luglio ore 17.15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Brescia-Roma – sabato 11 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Juventus-Atalanta – sabato 11 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Genoa-SPAL – domenica 12 luglio ore 17.15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Cagliari-Lecce – domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Fiorentina-Verona – domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Bologna – domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Udinese-Sampdoria – domenica 12 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport 254 (DTT 485) *

Napoli-Milan – domenica 12 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Inter-Torino – lunedì 13 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Atalanta 66

Inter 65

Roma 51

Napoli 51

Milan 49

Sassuolo 43

Verona 43

Bologna 41

Cagliari 40

Parma 39

Fiorentina 35

Udinese 35

Torino 34

Sampdoria 32

Lecce 28

Genoa 27

Brescia 21

SPAL 19