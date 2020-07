Inter-Getafe a Gelsenkirchen, doppio benvenuto dallo Schalke 04

Inter-Getafe da questo pomeriggio ha una sede: la partita si giocherà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (vedi articolo). Lo Schalke 04, padrone di casa dell’impianto, ha scelto di non prendere posizione e dato il benvenuto a entrambe le società

IL SALUTO – Inter-Getafe si giocherà in campo neutro, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Lo stadio è dello Schalke 04, rivale dei nerazzurri in Coppa UEFA nel 1996-1997 (finale, persa) e 1997-1998 (quarti di finale, passaggio del turno ai tempi supplementari con un memorabile gol di Taribo West) oltre che in Champions League nel 2010-2011 (umiliante eliminazione). Attraverso il suo account Twitter in spagnolo, il club tedesco ha dato il benvenuto ai club che si giocheranno l’ottavo di finale di Europa League in gara secca. “Gelsenkirchen sarà la vostra casa”, il messaggio inviato a entrambe le società.