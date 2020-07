Serie A 2019-2020, 32ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Condividi questo articolo

Serie A in campo da oggi a lunedì sera per la trentaduesima giornata. Ecco la situazione disciplinare per il turno di campionato, con i diffidati e gli squalificati tra calciatori e allenatori. Roberto Soriano del Bologna ieri ha avuto il ricorso parzialmente accolto (vedi articolo): ci sarà domani col Parma.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 32ª GIORNATA

LAZIO-SASSUOLO sabato 11 luglio ore 17.15

Diffidati Lazio: Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Manuel Lazzari (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Lazio: Patric (quattro giornate)

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Mehdi Bourabia, Roberto De Zerbi (allenatore), Francesco Magnanelli, Pedro Obiang, Federico Peluso (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

BRESCIA-ROMA sabato 11 luglio ore 19.30

Diffidati Brescia: Daniele Dessena, Stefano Sabelli, Nikolas Spalek (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Brescia: nessuno

Diffidati Roma: Amadou Diawara, Edin Dzeko, Justin Kluivert, Davide Santon (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Roma: Bryan Cristante (una giornata), Henrikh Mkhitaryan (una giornata)

JUVENTUS-ATALANTA sabato 11 luglio ore 21.45

Diffidati Juventus: Rodrigo Bentancur, Juan Guillermo Cuadrado, Maurizio Sarri (allenatore) (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Atalanta: Timothy Castagne, Berat Djimsiti (prossima partita Brescia in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

GENOA-SPAL domenica 12 luglio ore 17.15

Diffidati Genoa: Francesco Cassata, Andrea Favilli, Paolo Ghiglione, Goran Pandev, Cristian Zapata (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati SPAL: Federico Di Francesco, Mirko Valdifiori, Francesco Vicari (prossima partita Inter in casa)

Squalificati SPAL: nessuno

CAGLIARI-LECCE domenica 12 luglio ore 19.30

Diffidati Cagliari: Artur Ionita, Charalampos Lykogiannis, Nahitan Nandez, Giovanni Simeone (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Cagliari: nessuno

Diffidati Lecce: Jacopo Petriccione, Andrea Rispoli (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Lecce: nessuno

FIORENTINA-VERONA domenica 12 luglio ore 19.30

Diffidati Fiorentina: Gaetano Castrovilli, Pol Lirola, Lorenzo Venuti, Dusan Vlahovic (prossima partita Lecce in trasferta)

Squalificati Fiorentina: Alfred Duncan (una giornata)

Diffidati Verona: Sofyan Amrabat, Darko Lazovic, Amir Rrahmani, Valerio Verre (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

PARMA-BOLOGNA domenica 12 luglio ore 19.30

Diffidati Parma: Gaston Brugman, Matteo Darmian, Alberto Grassi, Juraj Kucka, Jasmin Kurtic, Vincent Laurini (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Parma: nessuno

Diffidati Bologna: Mitchell Dijks, Gary Medel, Rodrigo Palacio (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Bologna: Stefano Denswil (una giornata), Sinisa Mihajlovic (allenatore, una giornata)

UDINESE-SAMPDORIA domenica 12 luglio ore 19.30

Diffidati Udinese: Seko Fofana, Ilija Nestorovski, Stefano Okaka, William Troost-Ekong (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Sampdoria: Omar Colley, Alex Ferrari, Karol Linetty, Nicola Murru, Ronaldo Vieira (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Sampdoria: Claudio Ranieri (allenatore, una giornata)

NAPOLI-MILAN domenica 12 luglio ore 21.45

Diffidati Napoli: Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Milan: Ismael Bennacer, Mateo Musacchio, Ante Rebic, Alessio Romagnoli (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Milan: nessuno

INTER-TORINO lunedì 13 luglio ore 21.45

Diffidati Inter: Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Diego Godin, Borja Valero, Matias Vecino (prossima partita SPAL in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Torino: Sasa Lukic, Tomas Rincon, Salvatore Sirigu (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Torino: Simone Zaza (una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede le squalifiche alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva.