La ventottesima giornata, ultima prima della sosta, non si completerà nel weekend. Stasera Parma-Genoa, ma come noto Inter-Sassuolo da ieri è rinviata su disposizione dell’ATS (vedi articolo). Saranno quindi nove le partite in programma: ecco quali, con i canali della diretta TV fra DAZN (anche in streaming) e Sky.



Parma-Genoa – venerdì 19 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Crotone-Bologna – sabato 20 marzo ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Spezia-Cagliari – sabato 20 marzo ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Verona-Atalanta – domenica 21 marzo ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Juventus-Benevento – domenica 21 marzo ore 15 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 252 *

Sampdoria-Torino – domenica 21 marzo ore 15 – diretta Sky Sport: canale Sport 253 (DTT 484) *

Udinese-Lazio – domenica 21 marzo ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Fiorentina-Milan – domenica 21 marzo ore 18 – diretta Sky Sport: canali Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Roma-Napoli – domenica 21 marzo ore 20.45 – diretta Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Inter-Sassuolo – rinviata a data da destinarsi – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Inter 65

Milan 56

Juventus 55 *

Atalanta 52

Napoli 50 *

Roma 50

Lazio 46 *

Sassuolo 39

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32

Bologna 31

Fiorentina 29

Genoa 28

Spezia 26

Benevento 26

Torino 23 *

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15

* una partita in meno