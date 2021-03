VIDEO AMARCORD – Martins, prime capriole: Bayer Leverkusen-Inter 0-2

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 marzo 2003. I nerazzurri passano 0-2 in casa del Bayer Leverkusen, primo gol per Obafemi Martins.

PRIME CAPRIOLE – Il 19 marzo 2003 l’Inter scende in campo in casa del Bayer Leverkusen. Si tratta dell’ultima sfida della seconda fase a gironi di Champions League, in cui i nerazzurri sono secondi dietro al Barcellona. Nell’attacco nerazzurro, alle prese con numerosi infortuni, parte titolare Obafemi Martins, punta nigeriana appena 18enne. E proprio in questa gara trova il primo gol (di quarantanove) in maglia Inter. Al 36′ Sergio Conceiçao conduce il contropiede, perdendo e recuperando palla, per poi servire proprio il numero 30. Semplice per Martins spiazzare il portiere con un rasoterra mancino, e scatenarsi in una serie infinita di capriole: diventerà il suo marchio di fabbrica. Poco dopo rigore, ma Domenico Morfeo pretende di batterlo e lo sbaglia in maniera imbarazzante. Prima del fischio finale l’Inter arrotonda ed evita pericoli: al 90′ Francesco Coco serve in mezzo Belozoglu Emre, che ha tutto il tempo di addomesticare il pallone e depositarlo dolcemente in rete. È qualificazione ai quarti. Nel video YouTube di “michool82” rivediamo i due gol nerazzurri: