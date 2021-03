Ventottesima giornata di Serie A che non avrà Inter-Sassuolo: per quanto riguarda la situazione disciplinare non ci sono squalificati per le due squadre ma nei nerazzurri restano diffidati Barella, Bastoni, Brozovic e Lukaku, mentre nei neroverdi Berardi e Traoré. Ridotta la sanzione all’allenatore del Parma D’Aversa: sarà in panchina stasera col Genoa.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 28ª GIORNATA

PARMA-GENOA venerdì 19 marzo ore 20.45

Diffidati Parma: Riccardo Gagliolo, Giuseppe Pezzella (prossima partita Benevento in trasferta)

Squalificati Parma: nessuno

Diffidati Genoa: Domenico Criscito, Paolo Ghiglione, Goran Pandev, Kevin Strootman (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Genoa: nessuno

CROTONE-BOLOGNA sabato 20 marzo ore 15

Diffidati Crotone: Pedro Pereira, Jacopo Petriccione (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Crotone: nessuno

Diffidati Bologna: Sinisa Mihajlovic (allenatore), Rodrigo Palacio, Takehiro Tomiyasu (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Bologna: nessuno

SPEZIA-CAGLIARI sabato 20 marzo ore 18

Diffidati Spezia: Salva Ferrer, Emmanuel Gyasi, Matteo Ricci (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Spezia: nessuno

Diffidati Cagliari: nessuno (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Cagliari: nessuno

VERONA-ATALANTA domenica 21 marzo ore 12.30

Diffidati Verona: Pawel Dawidowicz, Matteo Lovato (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Verona: Ivan Juric (allenatore, una giornata)

Diffidati Atalanta: Remo Frueler (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

JUVENTUS-BENEVENTO domenica 21 marzo ore 15

Diffidati Juventus: nessuno (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado (una giornata)

Diffidati Benevento: Daam Foulon, Filippo Inzaghi (allenatore) (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Benevento: Kamil Glik (una giornata), Pasquale Schiattarella (una giornata)

SAMPDORIA-TORINO domenica 21 marzo ore 15

Diffidati Sampdoria: Maya Yoshida (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Sampdoria: Gaston Ramirez (una giornata)

Diffidati Torino: Andrea Belotti, Karol Linetty, Sasa Lukic (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Torino: nessuno

UDINESE-LAZIO domenica 21 marzo ore 15

Diffidati Udinese: Juan Musso (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Lazio: Francesco Acerbi, Felipe Caicedo, Mohamed Fares (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Lazio: nessuno

FIORENTINA-MILAN domenica 21 marzo ore 18

Diffidati Fiorentina: Giacomo Bonaventura, Erick Pulgar (prossima partita Genoa in trasferta)

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Milan: Samu Castillejo, Stefano Pioli (allenatore), Ante Rebic (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Milan: Ante Rebic (due giornate)

ROMA-NAPOLI domenica 21 marzo ore 20.45

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Roger Ibanez, Jordan Veretout, Gonzalo Villar (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Roma: Bruno Peres (una giornata)

Diffidati Napoli: Diego Demme, Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano, Mario Rui (prossima partita Crotone in casa)

Squalificati Napoli: Giovanni Di Lorenzo (una giornata)