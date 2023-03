Serie A 2022-2023, 27ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Ventisettesima giornata di Serie A che è anche l’ultima prima della sosta per le nazionali: ecco la situazione disciplinare per il weekend coi diffidati e gli squalificati (non ci sono giocatori fuori per Inter-Juventus domenica sera).

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 27ª GIORNATA

SASSUOLO-SPEZIA venerdì 17 marzo ore 18.30

Diffidati Sassuolo: Kristian Thorstvedt, Nadir Zortea (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Sassuolo: Ruan Tressoldi (una giornata)

Diffidati Spezia: Simone Bastoni, Emil Holm, M’Bala Nzola (prossima partita Salernitana in casa)

Squalificati Spezia: nessuno

ATALANTA-EMPOLI venerdì 17 marzo ore 20.45

Diffidati Atalanta: Rafael Toloi (prossima partita Cremonese in trasferta)

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Empoli: nessuno (prossima partita Lecce in casa)

Squalificati Empoli: nessuno

MONZA-CREMONESE sabato 18 marzo ore 15

Diffidati Monza: Gianluca Caprari, Armando Izzo, José Machin, Matteo Pessina (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Monza: nessuno

Diffidati Cremonese: David Okereke (prossima partita Atalanta in casa)

Squalificati Cremonese: nessuno

SALERNITANA-BOLOGNA sabato 18 marzo ore 18

Diffidati Salernitana: Domagoj Bradaric, Krzysztof Piatek, Tonny Vilhena (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Salernitana: nessuno

Diffidati Bologna: Lewis Ferguson (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Bologna: nessuno

UDINESE-MILAN sabato 18 marzo ore 20.45

Diffidati Udinese: Sandi Lovric, Nehuén Pérez, Roberto Pereyra, Rodrigo Becao, Destiny Udogie, Walace (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Milan: Davide Calabria, Simon Kjaer, Ante Rebic (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Milan: Olivier Giroud (una giornata)

SAMPDORIA-VERONA domenica 19 marzo ore 12.30

Diffidati Sampdoria: Bram Nuytinck, Abdelhamid Sabiri (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Sampdoria: Tomas Rincon (una giornata)

Diffidati Verona: Diego Coppola, Fabio Depaoli, Marco Davide Faraoni, Thomas Henry, Martin Hongla, Giangiacomo Magnani, Miguel Veloso (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

FIORENTINA-LECCE domenica 19 marzo ore 15

Diffidati Fiorentina: Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura (prossima partita Inter in trasferta)

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Lecce: Lameck Banda, Lorenzo Colombo, Youssef Maleh, Gabriel Strefezza, Samuel Umtiti (prossima partita Empoli in trasferta)

Squalificati Lecce: nessuno

TORINO-NAPOLI domenica 19 marzo ore 15

Diffidati Torino: Valentino Lazaro, Antonio Sanabria, Perr Schuurs (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Torino: nessuno

Diffidati Napoli: Kim Min-jae, Victor Osimhen (prossima partita Milan in casa)

Squalificati Napoli: nessuno

LAZIO-ROMA domenica 19 marzo ore 18

Diffidati Lazio: Danilo Cataldi (prossima partita Monza in trasferta)

Squalificati Lazio: Matias Vecino (una giornata)

Diffidati Roma: Gianluca Mancini, Nemanja Matic (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Roma: Marash Kumbulla (due giornate), José Mourinho (allenatore, due giornate)

INTER-JUVENTUS domenica 19 marzo ore 20.45

Diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Juventus: Alex Sandro, Massimiliano Allegri (una giornata), Moise Kean, Adrien Rabiot (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Juventus: Moise Kean (una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.