Skriniar via e due in bilico (più Acerbi): per l’Inter un obiettivo dietro – TS

Skriniar lascerà l’Inter a fine stagione, andando al PSG che anche quest’anno è stato sbattuto fuori dalla Champions League agli ottavi di finale (a differenza del club che lo aveva pure fatto capitano). Tuttosport fa il nome del primo obiettivo per la difesa.

DA CAMBIARE – Non solo Milan Skriniar, ma quasi tutta la difesa dell’Inter non è certa di rimanere. Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio sono entrambi in scadenza al 30 giugno, per loro al momento non è arrivato il rinnovo e non è scontato che ciò avvenga. Tuttosport aggiunge come per riscattare Francesco Acerbi si chiederà uno sconto a Claudio Lotito, ritenendo troppi i quattro milioni dell’accordo con la Lazio. Per sostituire Skriniar il quotidiano di Torino fa un nome come favorito: Oumar Solet. Il difensore francese classe 2000 del Salisburgo è uno dei nomi principali in entrata.

Fonte: Tuttosport – F.M.