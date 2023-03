Incontro Inter-Barcellona a Porto? Smentita del club, con un ‘ma’ – TS

Ieri dalla Spagna è rimbalzata la voce di un incontro fra Inter e Barcellona avvenuto in occasione della partita di Champions League a Porto (vedi articolo). Tuttosport comunica la posizione della società in merito.

(QUASI) TUTTO FALSO – L’Inter smentisce di aver incontrato il Barcellona a Porto. Ieri in Spagna si è parlato di un incontro fra Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e i dirigenti dei catalani Joan Laporta (presidente) e Mateu Alemany, per parlare di vari giocatori fra cui Marcelo Brozovic. Tuttosport fa sapere che la società nega che questo sia avvenuto. Nonostante ciò c’è un “ma”: dal Barcellona Franck Kessié resta un obiettivo per l’Inter 2023-2024.

Fonte: Tuttosport – F.M.