Inter al sorteggio di Champions League con un record ‘low cost’ – CdS

L’Inter a mezzogiorno sarà attesa dal sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi informazioni). La squadra di Inzaghi, fa notare il Corriere dello Sport con una curiosità, è particolarmente low cost.

PAGATA POCO – L’Inter è – in assoluto – la squadra costruita spendendo meno fra le otto qualificate ai quarti di finale di Champions League. Questo soprattutto grazie ai tre parametri zero titolari: André Onana, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca alle migliori otto d’Europa e la squadra di Simone Inzaghi è quella costata meno: 38.9 milioni. Non solo: le tre italiane sono le tre più economiche, col Milan a quota 48.67 e il Napoli a 76.05. Il Chelsea è in assoluto – e per distacco – la più cara: 611.49 milioni, saldo di -543.66, segue il Manchester City a “soli” 150.5 di spese. Il Benfica quella che ha incassato di più, 147.8 milioni dal mercato. L’Inter in tal senso ha anche un saldo positivo, +4. Come possibili avversarie, il quotidiano romano dà Benfica, Chelsea e Milan come “migliori” avversarie al sorteggio di Champions League. Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid come “peggiori”, il Napoli come via di mezzo per l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia