Sensi guadagna posizioni per Inter-Cagliari: prende un posto da titolare?

Sensi potrebbe essere la mossa a sorpresa di Conte per Inter-Cagliari di domani. Il centrocampista può tornare titolare a oltre sei mesi di distanza dall’ultima volta in Serie A. A riportarlo è Sky Sport.

L’OPZIONE – Stefano Sensi sta guadagnando posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte per Inter-Cagliari di domani. Con la squalifica di Nicolò Barella si apre la corsa per la sua sostituzione, dato che sono certi di una maglia il rientrante Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Il favorito sembrava poter essere Roberto Gagliardini, titolare in due delle ultime tre (incluso mercoledì col Sassuolo), ma per Sky Sport anche Sensi ha buone occasioni di partire dal 1′. Tornato su buoni livelli durante la sosta, dove con l’Italia ha segnato contro la Lituania, ha invece avuto zero minuti a Bologna e poco più di mezz’ora mercoledì. L’unica presenza di Sensi da titolare con l’Inter in stagione risale al 30 settembre a Benevento.