Costacurta: «De Paul? Lo vedrei molto bene all’Inter! Lui con altri due»

Costacurta sponsorizza De Paul, questa sera in campo durante Udinese-Torino 0-1 (vedi articolo). L’ex difensore, ospite di Sky Sport, ritiene che il centrocampista argentino sarebbe l’ideale per completare il reparto.

L’IDEALE – Questa sera Rodrigo de Paul non è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori, durante Udinese-Torino 0-1. Tuttavia, secondo l’ex difensore Alessandro Costacurta, l’argentino è ormai pronto per il salto in una big di Serie A: «Io lo vedrei molto bene nell’Inter come terzo centrocampista, oltre a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Stiamo parlando di uno molto forte, veramente forte. Secondo me, quando lui guarda la porta, diventa micidiale».