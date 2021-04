VIDEO – Parma-Milan 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Milan, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



VITTORIA COL GIALLO – Parma-Milan 1-3 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. In trasferta il Milan continua a non steccare: tredici vittorie, un pareggio e una sconfitta lo score dei rossoneri nelle gare esterne. Contro un Parma ormai destinato alla retrocessione bastano otto minuti per sbloccarla, con Zlatan Ibrahimovic che serve Ante Rebic a centro area e il croato si gira nelle maglie larghissime della difesa gialloblù per colpire col destro. Situazione simile al 44′, quando Theo Hernandez scende centralmente e tocca per Franck Kessié che raddoppia addirittura di punta. Inizio di ripresa discreto del Parma, ma Gianluigi Donnarumma è prodigioso con una doppia parata su Andrea Conti e Graziano Pellè. Poi, al 60′, l’episodio discusso: dopo un fallo c’è una breve discussione fra Ibrahimovic e l’arbitro Fabio Maresca, che gli mostra il rosso nell’incredulità generale. Cos’è successo? Pare un equivoco su una frase dello svedese («Mi sembra strano, eh»), mal percepita. Con l’uomo in più il Parma la riapre poco dopo, con Riccardo Gagliolo che al 66′ risolve una mischia in area a suo favore. Ma ai gialloblù la rimonta non riesce: al 94′ il debuttante Chaka Traoré (nato il 23 dicembre 2004!) perde palla e Diogo Dalot si lancia in contropiede, servendo il connazionale Rafael Leao per il facile piazzato del tris. Milan che si conferma secondo, a -8 dall’Inter in attesa del match dei nerazzurri col Cagliari. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.