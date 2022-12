Sassuolo-Inter, un precedente positivo per Inzaghi in questa stagione!

La prossima amichevole dell’Inter sarà il 29 dicembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo del tecnico Alessio Dionisi. In questa stagione c’è già stato un precedente nello stesso stadio a favore dei nerazzurri, ecco quale!

PRECEDENTE – Il 29 dicembre c’è un appuntamento da non perdere: il match amichevole tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Simone Inzaghi farà le prime prove in vista della ripresa del campionato. La coppia Lukaku-Dzeko ha dimostrato di poter coesistere con la Reggina, contro la squadra di Alessio Dionisi è probabile un loro impiego per un test più difficile. Con i partenopei è alta la possibilità che i due giochino insieme, il 29 avremo le prime risposte. L’Inter ha già vinto in questa stagione contro il Sassuolo, precisamente l’8 ottobre ancora a Reggio Emilia. La doppietta di Edin Dzeko ha affondato i nero-verdi, che hanno provato a fermare la corsa nerazzurra con il gol di Davide Frattesi. La compagine di Dionisi lo scorso anno ha creato gravi problemi all’Inter per lo Scudetto, soprattutto nella partita di San Siro vinta per 2-0. Quella sconfitta fu uno dei colpi più duri a cui reagire per Inzaghi.