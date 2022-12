Sommer, aumenta la concorrenza per l’Inter. Altri due per il post Handanovic – SI

In casa Inter si continua a valutare il sostituto di Samir Handanovic come vice-Onana. Dalla prossima stagione lo sloveno non sarà più – con ogni probabilità – parte della rosa dell’Inter. Secondo Sportitalia, c’è concorrenza sul nome di Yann Sommer. Restano al vaglio altri due nomi.

CORSA A TRE – Sono tre i nomi che l’Inter sta valutando per sostituire Samir Handanovic, il cui addio all’Inter a fine stagione è ormai certo. Il profilo principale è quello di Yann Sommer, in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Su di lui, però, è lotta a due con il Bayern Monaco. Gli altri due nomi che i nerazzurri stanno valutando sono quelli di Neto del Bournemouth e di Rossi del Boca Juniors.