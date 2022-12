Sassuolo-Inter, formazione con vista Napoli! Scelte doppie di Inzaghi – CdS

Sassuolo-Inter è l’ultima amichevole prima della ripresa della Serie A: logico pensare che Inzaghi faccia le prove generali per il Napoli. E anche la formazione, di conseguenza, sarà con vista mercoledì. Il Corriere dello Sport dà le probabili scelte del tecnico.

IN CAMPO – L’Inter ieri ha diramato l’elenco dei convocati per il Sassuolo (vedi articolo), confermando l’assenza di Stefan de Vrij oltre a quelle inevitabili di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, fatta eccezione per sorprese che riguardano proprio i tre assenti odierni, la formazione che Simone Inzaghi metterà col Napoli il 4 gennaio sarà la stessa di oggi alle 17. In porta va André Onana, già in campo contro la Reggina prima di Natale. Difesa scontata con Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, non essendoci alternative (Danilo D’Ambrosio ha appena recuperato). Sulle fasce vanno Denzel Dumfries e Federico Dimarco, preferito a Robin Gosens che ha fatto molto bene in questo mese di dicembre. Il centrocampo vede Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e il rientro da mezzala di Henrikh Mkhitaryan, più volte provato da trequartista. Davanti ancora Edin Dzeko e Romelu Lukaku, testati a Reggio Emilia una settimana fa ed entrambi in gol. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Sassuolo-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lukaku, Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.