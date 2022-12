Dumfries nel mirino del Chelsea: l’Inter pensa alla cessione a giugno – TS

Denzel Dumfries rimane l’obiettivo numero 1 nella lista degli obiettivi del Chelsea. L’Inter è pronta ad ascoltare eventuali offerte dei Blues, preferendo spostare la cessione nella sessione di giugno

NEL MIRINO – Il Chelsea, complice l’infortunio di Reece James, punta a Denzel Dumfries per sostituirlo. L’Inter ha individuato l’olandese come il giocatore da cedere entro il 30 giugno per sistemare i conti e raggiungere l’attivo di 60 milioni in bilancio. Marotta e Ausilio puntano a incassare dai 50 ai 60 milioni che però non spaventa il Chelsea. L’esterno destro è l’unica pedina rimasta scoperta nello scacchiere di Graham Potter, che in quel ruolo al momento può contare sul solo Azpilicueta.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini