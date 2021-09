Sassuolo-Inter, Dionisi valuta Toljan. Berardi resta in panchina?

Sassuolo-Inter, la sfida andrà in scena sabato sera alle 20:45 in vista della settima giornata di Serie A 2021-22. Di seguito i dubbi di formazione per Alessio Dionisi.

I DUBBI – Sassuolo-Inter, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi vogliono subito rialzare la testa dopo i due pareggi maturati in campionato e UEFA Champions League rispettivamente contro Atalanta e Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, ex allenatore proprio del Sassuolo. I neroverdi, allenati adesso da mister Alessio Dionisi, preparano la sfida di sabato con grande voglia dopo la vittoria casalinga contro la Salernitana. Berardi sarà sicuramente convocato ma le sue condizioni fisiche potrebbero non assicurargli una maglia da titolare. Al suo posto pronto Gregoire Defrel. In attacco verso la conferma il giovane Raspadori, dietro di lui solo uno tra Djuricic e Boga potrebbe lasciare spazio a Junior Traore. In difesa il tecnico valuta le condizioni di Toljan, al suo posto potrebbe giocare Muldur: per il resto si va verso la conferma della formazione vista contro la Salernitana.